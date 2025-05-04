«Работа в “Известиях” была невероятно увлекательной»

Итак, я печатал на пишущей машинке, оставлял жене. И была договоренность с «Известиями», что в такое-то время должны позвонить из редакции. Когда звонили — иногда с опозданием на час или два, — она диктовала тексты. Много ли надо было сделать материалов? Никто никогда не давал нормы. Это было решение каждого корреспондента — что и когда он должен написать. Потом оказалось, что по статистике я был на втором или третьем месте среди иностранных собкоров по количеству материалов. Но одно дело, если ты корреспондент во Франции — просто идешь по бульварам Парижа, смотришь вокруг, и вот уже у тебя готовый текст. А другое — когда ты в пустом Мозамбике, где ничего не происходит. Надо было проявлять изобретательность.