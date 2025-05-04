Календарь на 4 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот теплый и трогательный праздник напоминает о тех, кто любит нас просто так — наших четвероногих друзьях. День собачьего счастья призван привлечь внимание к бездомным животным, к проблеме ответственного отношения к питомцам и важности заботы о них. В праздник устраивают благотворительные ярмарки, дни открытых дверей в приютах и массовые прогулки с собаками. А еще это идеальный момент, чтобы почесать за ушком своего хвостатого друга и сказать ему «спасибо» за верность.