Календарь на 4 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Неофициальный праздник всех поклонников культовой космической саги Джорджа Лукаса. Дата выбрана из-за созвучия фразы «May the Fourth» («Четвертое мая») с известной цитатой из фильма «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»). В этот день фанаты по всему миру устраивают тематические вечеринки, косплеи, просмотры фильмов и делятся своими впечатлениями о «Звездных войнах».