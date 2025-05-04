Великобритания лишила Украину путёвки на чемпионат мира по хоккею 2026 года

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв в интервью Life.ru отметил возросший интерес к хоккею в стране. По его словам, рекорд Александра Овечкина, превзошедшего достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ (894 шайбы), вдохновил многих россиян заняться этим видом спорта. Сейчас в России хоккеем занимаются около 700 тысяч человек, включая 120 тысяч детей. Овечкин установил исторический рекорд 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», что стало значимым событием не только для него лично, но и для всего российского хоккея.