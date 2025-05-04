Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка

В понедельник Меликов рассказал, что Амир, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева, во время прогулки с друзьями в Домодедово услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник бросился спасать и успел поймать на лету четырехлетнего мальчика. Трагедии удалось избежать: ребенок отделался лишь легкими ушибами.