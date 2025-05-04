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Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка

Глава Дагестана подарил часы школьнику, спасшему выпавшего из окна ребенка.

МАХАЧКАЛА, 3 мая — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов подарил именные часы шестикласснику Амиру Абачеву, который в городе Домодедово в Московской области спас выпавшего с девятого этажа четырехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе главы республики.

В понедельник Меликов рассказал, что Амир, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева, во время прогулки с друзьями в Домодедово услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник бросился спасать и успел поймать на лету четырехлетнего мальчика. Трагедии удалось избежать: ребенок отделался лишь легкими ушибами.

«Сергей Меликов подписал распоряжение о поощрении Амира Абачева именными часами главы Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вручила Амиру грамоту и подарки.