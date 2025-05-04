Только кроткому киту и не везет: трагическая история отношений китообразных с человеком

На знаменитом литературном кашалоте по кличке Моби Дик, сумевшем взять реванш в противостоянии с человеком, Пастуро останавливается подробно. Знаменитый роман Германа Мелвилла «Моби Дик» 1851 года был вдохновлен трагической историей, произошедшей с китобойным судном «Эссекс» в 1820-м. Атакованное огромным кашалотом, оно потерпело крушение в Тихом океане. Из 20 матросов через несколько месяцев в живых осталось восемь: трое перекантовались на острове, а пятеро дрейфовали в лодках, потихоньку поедая друг друга, пока их не подобрали проплывавшие мимо корабли. Один из выживших, Оуэн Чейз, записал свои впечатления о пережитых событиях, а его сын несколько лет спустя передал эти записки Мелвиллу, служившему юнгой на торговом судне, но мечтавшему переквалифицироваться в писатели-маринисты. Кроме того, на Мелвилла произвела статья Джеремайи Н. Рейнольдса «Моча Дик, или Белый тихоокеанский кит», опубликованная в 1839-м и рассказывавшая о гигантском кашалоте-альбиносе, обитающем в южных водах Тихого океана.