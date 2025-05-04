Мужчину в нацистской форме с гранатой в руках задержали в Запорожье

В Запорожье сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, прогуливавшегося по улице в нацистской форме, также у него была граната в руках. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Задержанный пояснил, что военную форму времен Третьего рейха он купил «в шутку». При обыске в его жилище правоохранители обнаружили настоящий арсенал: пулемет, гранатомет с боеприпасами, шесть гранат, противопехотную мину, почти 400 патронов разного калибра и орден с нацистской символикой.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами», она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Мужчину арестовали, передает Life.
В феврале в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии 15-летнего школьника, который пришел на собрание Коммунистической партии России в армейском кителе, обвинили в нацизме. Отмечается, что юноша регулярно организует молодежные собрания компартии, на которых участники в костюмированной форме обсуждают исторические события.
На одном из таких мероприятий темой стала Германская Демократическая Республика. Чтобы соответствовать антуражу, молодой человек купил китель на маркетплейсе и пришел в нем на встречу.