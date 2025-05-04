Мужчину в нацистской форме с гранатой в руках задержали в Запорожье

В феврале в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии 15-летнего школьника, который пришел на собрание Коммунистической партии России в армейском кителе, обвинили в нацизме. Отмечается, что юноша регулярно организует молодежные собрания компартии, на которых участники в костюмированной форме обсуждают исторические события.