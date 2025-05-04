«Звёздные войны»: как смотреть, последние новости франшизы

История «Звёздных Войн» — это сага о падении и возрождении, о свете и тьме, переплетённых в вечном противостоянии. И если вам когда-либо казалось странным, что сага начинается с четвёртого эпизода, то в этом и есть её гениальная задумка. Джордж Лукас начал повествование с середины — чтобы зритель сначала влюбился в эту вселенную, прочувствовал её магию, а уже потом узнал, как всё начиналось. Это как если бы вам сначала рассказали легенду о великом герое, и лишь потом историю его становления.