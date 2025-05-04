Летом повысят пенсии. Какие прибавки уже утвердили и сколько они составят

— В результате станет проще система назначения выплат и снизится нагрузка на службы соцзащиты. Однако реализовано нововведение будет не по всей стране, а только в тех субъектах, чьи власти заключат соглашения с Соцфондом о передаче полномочий. Сейчас региональная доплата нередко поступает пенсионерам отдельно от основной пенсии. Это вызывает путаницу и усложняет процедуру учёта доходов. В дальнейшем Социальный фонд будет устанавливать региональную соцдоплату в беззаявительном порядке и выплачивать её вместе с пенсией, — сообщили в СФР.