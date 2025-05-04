Миллиардер Баффет заявил о планах уйти с поста главы Berkshire Hathaway

94-летний миллиардер из Соединённых Штатов Уоррен Баффет объявил, что покинет пост генерального директора холдинга Berkshire Hathaway, информирует The New York Post.
«Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет объявил о планах уйти из Berkshire Hathaway к концу года, что вызвало продолжительные аплодисменты публики на ежегодном собрании акционеров компании», — говорится в публикации.
По данным издания, Баффет рекомендовал назначить на данный пост 62-летнего Грега Абеля, который в настоящее время является председателем инвестиционной компании.
При этом Баффет заявил, что он не планирует продавать акции своего холдинга.
Ранее сообщалось, что Баффетт раскритиковал торговую политику президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он подчеркнул, что торговля не должна являться оружием.