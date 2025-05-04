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Глава Минфина Сербии Мали: Вучич сдержит своё слово и поедет в Москву 9 Мая

Ранее Мали заявил, что Вучич вышел из больницы, ему стало лучше.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич приедет в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали.

Он подчеркнул, что Вучич сдержит своё слово, несмотря на госпитализацию.

«Единственное, что могу сказать, — зная его, с учётом того, что он держит слово, что будет в Москве, то он своё слово сдержит», — сказал Мали, заявление прозвучало в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он также отметил, что в ближайшее время Вучич обратится к общественности. По словам министра, в настоящее время медики предписали сербскому лидеру «покой и отдых».

Ранее сообщалось, что Вучич, прервавший поездку в Соединённые Штаты из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии в столице Сербии.

Врач Драган Динчич назвал причиной недомогания резкое повышение давления. По его словам, у Вучича проблемы с давлением отмечаются последние десять лет.