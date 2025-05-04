Эксперт Степанов указал на след Великобритании в ночной атаке ВСУ на Крым

— Высока вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения. Это провокация с британским почерком, нацеленная на ликвидацию каких-либо усилий тех адекватных сил со стороны Запада, которые пытались привести конфликт к мирному урегулированию, — цитирует эксперта ТАСС.