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Эксперт Степанов указал на след Великобритании в ночной атаке ВСУ на Крым

Военные Великобритании помогли ВСУ организовать комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников, безэкипажных катеров и ракет. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Военные Великобритании помогли ВСУ организовать комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников, безэкипажных катеров и ракет. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Он назвал атаку украинских войск провокацией в преддверии перемирия. По его словам, в нападении присутствует четкий след Британии, потому что ВСУ задействовали ракеты Storm Shadow.

— Высока вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения. Это провокация с британским почерком, нацеленная на ликвидацию каких-либо усилий тех адекватных сил со стороны Запада, которые пытались привести конфликт к мирному урегулированию, — цитирует эксперта ТАСС.

Он предположил, что носители ракет Storm Shadow — истребители F-16 — могут базироваться в приграничных с РФ странах Североатлантического альянса.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая ликвидировали 170 украинских БПЛА. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны России. Из них 96 дронов было сбито над Крымом.