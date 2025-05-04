Эксперт Степанов указал на след Великобритании в ночной атаке ВСУ на Крым

Он назвал атаку украинских войск провокацией в преддверии перемирия. По его словам, в нападении присутствует четкий след Британии, потому что ВСУ задействовали ракеты Storm Shadow.
— Высока вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения. Это провокация с британским почерком, нацеленная на ликвидацию каких-либо усилий тех адекватных сил со стороны Запада, которые пытались привести конфликт к мирному урегулированию, — цитирует эксперта ТАСС.
Он предположил, что носители ракет Storm Shadow — истребители F-16 — могут базироваться в приграничных с РФ странах Североатлантического альянса.
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая ликвидировали 170 украинских БПЛА. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны России. Из них 96 дронов было сбито над Крымом.