Сезон отключения горячей воды в Могилеве начнется 12 мая

Возможны изменения дат проведения испытаний, а также в сроках подачи тепловой энергии потребителям при необходимости устранения повреждений на теплотрассах, выявленных в результате гидравлических испытаний — об этом будут дополнительно информировать жителей города. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (0222) 70−50−67 , 8 (0222) 70−59−68 , 8 (033) 319−15−90 .