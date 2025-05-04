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Дубинский: Киев и США подписали три документа по ресурсной сделке

По словам депутата, содержание соглашений держится в тайне.

Источник: Аргументы и факты

Украина и Соединённые Штаты заключили дополнительные «секретные» соглашения в рамках договорённостей по украинским ресурсам, заявил Александр Дубинский.

По его словам, содержание этих соглашений держится в тайне. Украинский парламентарий уточнил, что Киев и США «три документа», при этом говорилось лишь об одном.

«Украинское правительство снова врёт своим гражданам. Что именно подписали украинские власти с Минфином США, почему это скрывается от общества, и какие последствия это несёт для национальных интересов?», — написал Дубинский в Telegram.

Он также заявил, что украинские власти «фактически угрожают депутатам», чтобы те голосовали за ратификацию сделки. При этом положения этих документов не будут публиковать.

Ранее сообщалось, что США и Украина подписали сделку о природных ресурсах. Эксперты рассказали, что Зеленский дал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу вместе с ресурсами.