Российские туристы застряли в египетском аэропорту почти на 20 часов: подробности

Российские туристы, планировавшие вылететь в Казань из египетского Шарм-эш-Шейха, застряли в аэропорту почти на 20 часов. В качестве причины называются проблемы с авиарейсом.
Как пишет издание «Газета.ru» рейс из Шарм-эш-Шейха в Казань задерживается более чем на 17 часов.
«Изначально рейс UJ 7371 должен был прилететь в Казань в 5:20. Сейчас его прибытие ожидается в 22:25», — пишет издание.
По сообщениям СМИ, речь идет о рейсе авиакомпании AlMasria. Самолет, в котором должны были лететь туристы из Казани, сломался прямо перед вылетом. В итоге пассажиров перераспределили на два других рейса, но один вылетел почти сразу, а вот пассажиры другого застряли в египетском аэропорту.
Ранее KP.RU писал, что жители Перми застряли в Екатеринбурге из-за сильнейшего снегопада, который обрушился на город в конце апреля. Им пришлось провести более трех часов в самолете, ожидая, пока в Перми закончит бушевать непогода.
Ранее из-за аномального снегопада в аэропорту Стамбула застряли жители Башкирии.