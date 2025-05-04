Российские туристы застряли в египетском аэропорту почти на 20 часов: подробности

По сообщениям СМИ, речь идет о рейсе авиакомпании AlMasria. Самолет, в котором должны были лететь туристы из Казани, сломался прямо перед вылетом. В итоге пассажиров перераспределили на два других рейса, но один вылетел почти сразу, а вот пассажиры другого застряли в египетском аэропорту.