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Российские туристы застряли в египетском аэропорту почти на 20 часов: подробности

Туристы из России застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за проблем с рейсом.

Источник: Комсомольская правда

Российские туристы, планировавшие вылететь в Казань из египетского Шарм-эш-Шейха, застряли в аэропорту почти на 20 часов. В качестве причины называются проблемы с авиарейсом.

Как пишет издание «Газета.ru» рейс из Шарм-эш-Шейха в Казань задерживается более чем на 17 часов.

«Изначально рейс UJ 7371 должен был прилететь в Казань в 5:20. Сейчас его прибытие ожидается в 22:25», — пишет издание.

По сообщениям СМИ, речь идет о рейсе авиакомпании AlMasria. Самолет, в котором должны были лететь туристы из Казани, сломался прямо перед вылетом. В итоге пассажиров перераспределили на два других рейса, но один вылетел почти сразу, а вот пассажиры другого застряли в египетском аэропорту.

Ранее KP.RU писал, что жители Перми застряли в Екатеринбурге из-за сильнейшего снегопада, который обрушился на город в конце апреля. Им пришлось провести более трех часов в самолете, ожидая, пока в Перми закончит бушевать непогода.

Ранее из-за аномального снегопада в аэропорту Стамбула застряли жители Башкирии.