Жалобы узбекских мигрантов на Россию привели к международному разбирательству: посол РФ выехал на переговоры

В сфере миграции имеются нарушения.
Российского посла в Узбекистане вызвали в МИД Республики, поскольку узбекская сторона решила выразить обеспокоенность из-за якобы нарушений прав своих граждан в РФ. О причинах и сущности скандала — в материале URA.RU.
Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за мигрантов.
В Ташкенте прошла встреча посла РФ и представителя МИД УзбекистанаФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание посла РФ Олега Мальгинова на сообщениях о якобы нарушениях прав узбекских трудовых мигрантов в России.
Обеспокоенность высказал представитель узбекского внешнеполитического ведомства, отмечается на сайте МИД Узбекистана. Там считают, что с гражданами республики иногда поступают жестко в России.
В МИД Узбекистана прошла встреча по поводу мигрантов в России.
Стороны договорились продолжить обмен мнениями по вопросам мигрантовФото: Илья Московец © URA.RU.
В Ташкенте 2 мая состоялась встреча замминистра иностранных дел Узбекистана Бахрома Усмонова с послом России. После обсуждения возможных нарушений прав узбекских мигрантов в РФ, стороны договорились о необходимости доведения позиции Узбекистана до компетентных органов России.
Переговоры завершились соглашением о продолжении взаимодействия в целях обеспечения прав и свобод граждан обеих стран. Заявление размещено на сайте МИД Узбекистана.
На что в России жалуются мигранты из Узбекистана.
Трудовые мигранты жалуются на бюрократиюФото: Илья Московец © URA.RU.
Мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов в России, отметил глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. Он добавил, что жители Средней Азии едут в Россию на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет.
Бастрыкин отмечал угрозу безопасности страны из-за мигрантов.
Бастрыкин назвал число преступлений мигрантов в РФФото: Следственный комитет РФ.
В России тысячи мигрантов совершают преступления, в том числе теракты. Об этом сообщил ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В 2024 году в суд направили 2978 уголовных дел на мигрантов, что на 18 процентов больше, чем в 2023-м, сообщил глава СК. Он пояснил, что почти каждое десятое уголовное дело — это дело об убийстве. Иностранцы совершили за год больше 38 тысяч преступлений, уточнил Бастрыкин. Он обратил внимание на посягательства мигрантов на детей. Полторы тысячи таких преступлений уже раскрыли следователи. «Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий контроль государства, надежно обеспечивающие национальные интересы РФ и ее граждан», — сказал председатель СК.