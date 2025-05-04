Жалобы узбекских мигрантов на Россию привели к международному разбирательству: посол РФ выехал на переговоры

В 2024 году в суд направили 2978 уголовных дел на мигрантов, что на 18 процентов больше, чем в 2023-м, сообщил глава СК. Он пояснил, что почти каждое десятое уголовное дело — это дело об убийстве. Иностранцы совершили за год больше 38 тысяч преступлений, уточнил Бастрыкин. Он обратил внимание на посягательства мигрантов на детей. Полторы тысячи таких преступлений уже раскрыли следователи. «Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий контроль государства, надежно обеспечивающие национальные интересы РФ и ее граждан», — сказал председатель СК.