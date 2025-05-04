В центре Москвы группа граждан Китая ожидает репетиции парада Победы

Группа граждан КНР собралась в центре Москвы вечером в субботу 3 мая в ожидании репетиции парада Победы. Об этом пишет издание «Известия».
Сообщается, что китайцы собрались возле ГУМа на Ветошном переулке. С собой они принесли государственные флаги КНР. В ожидании репетиции парада они пели песни и размахивали флагами.
Напомним, во время парада 9 мая на Красную площадь попасть могут далеко не все желающие (точнее — почти никто), а увидеть шествие войск и боевой техники своими глазами хочется. Выходом из ситуации могут стать репетиции парада.
Где посмотреть Парад Победы в Москве, читайте здесь на KP.RU.
Ранее президенты России, Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон договорились встретиться в Москве 9 мая 2025 года.
Также сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич заявил, что намерен посетить парад Победы в Москве 9 мая, несмотря на критику и угрозы со стороны представителей Европейского союза.