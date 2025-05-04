Зеленая среда. Как правильно выбрать растения для ландшафтного дизайна участка

Вы знаете, что вид и сорт растений — это разные вещи? О этих и других практических тонкостях, которые важно знать, чтобы облагородить свой участок, расскажет наш консультант Татьяна Кучумова.
Ёлочка в 25 метров. И ёлочка в 4 метра. Это разное, здесь размер имеет значение.
У растений есть гАбитус. Это облик растения, вне́шний вид. Га́битус растения определяется происхождением его ветвей, их числом, продолжительностью жизни и формой всей системы ветвей.
Так что сажая маленький казацкий можжевельничек, или лапочку-сирень (маленькую), надо понимать, что через 5/10/40 лет растение вырастет.
Иногда природе лучше не мешать. А потому, выбирая растения для сада, вспомните страшное слово ГАБИТУС, запишите на подкорку.
Кедр не будет малышом, а казацкий можжевельник в 6 лет уже не пересадить. И лапы он раскинет на все ваше имущество, и движимое, и недвижимое. Выбираем разумно. Бережем нервы, силы, кошелек и семью. И не коллекционируем, а думаем.
Хочется, чтобы культура садов когда-нибудь от собирательства и шин для клумб и аляповатых фигурок лебедей перерастала в искусство: ДИЗАЙН САДОВ КАК ИСКУССТВО.
Есть два подхода: практично-земной и более тонкий, художественный. Давайте разберемся, как подобрать растения, учитывая особенности вашего участка и собственные предпочтения.
И поверьте растений много не бывает, это затягивает так, что потом на все не хватает места.
Оцениваем условия участка.
Перед покупкой растений внимательно изучите условия своего участка:
Освещенность.
Определите зоны света и тени. И не только север Юг. Тут солнце встаёт, а тут садится.
Учитывайте тень от забора и строений… И от своих и соседей.
В интернете есть бесплатные онлайн -сервисы. Они по кадастровому номеру выдают вам файл с давлением солнца. И тенью. Как в зимнее, так и летнее время.
Растениям нужны подходящие условия освещения.
Например, тенелюбивые растения (хосты, папоротники) отлично чувствуют себя в тени, а светолюбивым (розам, пионам) необходим солнечный свет.
Многие растения вообще не будут расти в тени, а какие-то будут гореть на солнце.
Почва.
Проверьте состав грунта. Кислотность почвы влияет на рост и развитие растений. Большинство культур предпочитают слабокислую или нейтральную почву. Если почва бедная, заранее позаботьтесь о внесении удобрений.
Климатические условия.
Поволжье зона рискового земледелия. Все помнят снег неделю назад? Анекдот в тему.
Анекдот в тему:
"Идут иностранец и русский по России. Иностранец замерз, весь трясётся и спрашивает у русского:
— Что так холодно у вас в мае?
Русский отвечает:
— Черемуха цветёт;
Иностранец:
— Так, а зачем вы её сажаете-то?".
Есть черный список растений для средней полосы России. То, что растет в Воронеже не всегда растет в Самаре. И придется смириться с климатическими зонами.
Изучайте растения. Если климатическая зона — 15, увы, это расти в Самаре не будет.
Чем отличается морозостойкость от зимостойкости?
Морозостойкость и зимостойкость — это разные понятия, хотя и близкие по значению.
Морозостойкость — это способность растений выдерживать без повреждений крайние отрицательные температуры в течение зимнего периода 45. Другими словами, это критическая температура, которую растение может пережить зимой без дополнительного укрытия и утепления.
Морозостойкость обусловлена генетически и не меняется под воздействием каких-либо факторов.
Зимостойкость — это способность растений противостоять комплексу воздействий внешней среды на протяжении зимнего и ранневесеннего периодов. Сюда относится способность противостоять весенним ожогам, низким температурам, выпреваниям, вымоканиям, способность противостоять частым перепадам температур.
Зимостойкость зависит от возраста растения, микроклимата, типа и влажности почвы на участке и погодных условий, при которых проходил вегетационный период.
Есть и минимальные значения температур, при которых может жить растение. Обратите внимание, таких цифр две, например −28,8/-23,4.
Что это значит? Первая цифра — это предельная температура, которую может перенести данный вид или сорт растений.
Климатические зоны для растений по морозоустойчивости основаны на температурной шкале, показывающей среднегодовую минимальную температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта.
Наиболее полной шкалой морозостойкости, используемой повсеместно, является шкала USDA.
Она включает 13 зон, начиная с 0 и заканчивая цифрой 12.
Некоторые характеристики зон:
Нулевая зона. Для неё характерна температура от минус 45 градусов и ниже.
Первая зона. Температура от минус 40 до минус 45 градусов.
Вторая. От минус 40 до минус 34 градусов по Цельсию.
Третья. От −34 градусов до −29.
Четвёртая. От −29 градусов до минус 23 градусов.
Пятая. От −23 градусов до минус 18 градусов.
Шестая. От −18 градусов до −12 градусов.
Часто вы видите маркировку на растениях… оно для 6,7 зоны и так далее.
И так манит купить именно эту редкость — не такое как у всех. Не из своей зоны.
Помним, чем меньше номер зоны, тем более зимостойко растение. Чем больше номер, тем меньше морозоустойчивость. Например, в 5-й зоне растения из 4-й зоны зимуют лучше, чем растения из 6-й зоны.
Хотя с нашими зимами… и юкка уже зимует и кактусы, и персики, и инжир…
USDA зоны — система зонирования, которой пользуются сейчас, была разработана в США департаментом Сельского хозяйства (USDA), но потом стала универсальной для садоводов других стран.
Пользуются ей и у нас в стране, потому что большинство растений, которые продаются у нас, выращивались в питомниках Польши, реже Германии или Нидерландов. А сейчас нам везут розы из Казахстана и т.п.
Поэтому же карта зон морозоустойчивости, которую обычно используют в каталогах сделана для европейской части России. Читаем этикетки! Зонирование для каждого растения (вида или сорта) показывает степень зимостойкости.
Морозостойким сортам роз, клематисов и гортензий комфортно зимовать в условиях средней полосы России, а теплолюбивые сорта требуют укрытия. Например, на зиму занесения в дом, подвал, погреб или теплицу.
Или выращивание растений в кашпо. Это предполагает создание комфортных условий для роста и развития на открытой местности, защищая их от неблагоприятных погодных условий. Некоторые оптимальные параметры для выращивания растений в кашпо: размещение — солнечная сторона или полутень, место должно быть защищённым от сильных ветров. Объём кашпо — 3−7 л, почва — рыхлая, питательная.
В следующей статье рассмотрим выбор типов оформления своего участка.
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