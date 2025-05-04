Зеленая среда. Как правильно выбрать растения для ландшафтного дизайна участка

Или выращивание растений в кашпо. Это предполагает создание комфортных условий для роста и развития на открытой местности, защищая их от неблагоприятных погодных условий. Некоторые оптимальные параметры для выращивания растений в кашпо: размещение — солнечная сторона или полутень, место должно быть защищённым от сильных ветров. Объём кашпо — 3−7 л, почва — рыхлая, питательная.