«Пример запугивания и ложных установок»: спецпредставитель президента России высказался об информационной кампании против Маска

В России задумываются над тем, кто на самом деле стоит за масштабной дезинформационной кампанией, направленной против американского миллиардера и одного из ближайших сподвижников президента США Дональда Трампа — Илона Маска. В частности, таким вопросом в соцсети задался глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Поводом для высказывания стала емкая фраза Маска в соцсети X. Миллиардер отреагировал на сообщение одного из пользователей по поводу миграционной политики. Тот отметил, что «дело высланного из США в Сальвадор нелегала в 96% случаев освещается в СМИ в положительном ключе, в то время как самого Маска в 96% случаев освещают в негативном ключе». Маск заявил, что это не иначе как «бардак», а также, что такое отношение «о многом говорит».
Дмитриев в своем посте высказался в поддержку позиции соратника Трампа, пишут РИА Новости.
«Хорошо скоординированная кампания по дезинформации против Илона Маска является классическим примером ложных установок и запугивания всех, кто ставит под вопрос статус-кво. Кто за этим стоит?» — написал Дмитриев в соцсети X.
Сайт KP.RU писал, что Илон Маск раскритиковал статью газеты Wall Street Journal. Он назвал публикацию «заведомо ложной». Отмечается, что в ней велась речь о том, что якобы Маску ищут замену на посту гендиректора компании Tesla, которую он создал.
Ранее Илон Маск поделился жестокой правдой о мигрантах в США. Он сообщил, что демократические ценности Америки могут быть утеряны из-за миллионов нелегальных мигрантов, которых не проверяют при въезде в страну.