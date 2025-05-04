«Пример запугивания и ложных установок»: спецпредставитель президента России высказался об информационной кампании против Маска

Поводом для высказывания стала емкая фраза Маска в соцсети X. Миллиардер отреагировал на сообщение одного из пользователей по поводу миграционной политики. Тот отметил, что «дело высланного из США в Сальвадор нелегала в 96% случаев освещается в СМИ в положительном ключе, в то время как самого Маска в 96% случаев освещают в негативном ключе». Маск заявил, что это не иначе как «бардак», а также, что такое отношение «о многом говорит».