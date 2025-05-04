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Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче

Юрист Пономарева: за мойку автомобиля на даче можно получить штраф до 5 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мыть автомобиль следует только в специально отведенных местах — автомойках, если делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Пономарева.

«Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей», — рассказала эксперт.

Если привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей.

Если мыть автомобиль на берегу водоема, придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП).

Однако, по словам эксперта, закон не запрещает просто протирать тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Штрафа в этом случае не будет, поскольку полноценная мойка не осуществляется.

В регионах могут быть свои санкции за мойку автомобиля в неположенном месте. В частности, в Московской области штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.