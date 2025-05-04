Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мыть автомобиль следует только в специально отведенных местах — автомойках, если делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Пономарева.
«Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей», — рассказала эксперт.
Если привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей.
Если мыть автомобиль на берегу водоема, придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП).
Однако, по словам эксперта, закон не запрещает просто протирать тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Штрафа в этом случае не будет, поскольку полноценная мойка не осуществляется.
В регионах могут быть свои санкции за мойку автомобиля в неположенном месте. В частности, в Московской области штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.