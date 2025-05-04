В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мошенники начали звонить гражданам от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Телефонные мошенники все чаще используют схемы, в которых они маскируются под официальные организации. Одна из новых уловок — звонки якобы от имени фонда “Россия” или Пенсионного фонда с сообщением о “перерасчёте пенсии”. Жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения нужно назвать личные данные или даже перевести “страховой взнос” на счет мошенников. Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять “официальным” звонкам», — сказал он РИА Новости.
Немкин напомнил, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России в 2023 году.
По его словам, опасность таких мошеннических схем со звонками заключается в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денег и даже к оформлению кредитов на имя жертвы.
«Мошенники нередко обладают минимальной информацией о человеке (ФИО, адрес), что делает разговор более правдоподобным. А если пенсионер растеряется и сообщит паспортные данные или номер карты — последствия могут быть очень серьезными», —добавил парламентарий.
Немкин отметил, что главная защита в таких ситуациях — это бдительность. Он предупредил, что ни одна государственная структура не станет звонить гражданам с просьбой подтвердить личные данные или перевести деньги.
«Социальный фонд работает исключительно через личные кабинеты, официальные письма или по предварительной заявке от самого гражданина. Если звонок кажется подозрительным — лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер», — добавил он.
По словам парламентария, особое внимание стоит уделить информированию пожилых людей.
«Часто именно они становятся главной целью таких афер. Поговорите с родителями, бабушками и дедушками, объясните, как действуют мошенники и что при любых сомнениях лучше позвонить кому-то из близких. Бдительность — лучшая защита», — добавил Немкин.