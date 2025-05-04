В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников

«Телефонные мошенники все чаще используют схемы, в которых они маскируются под официальные организации. Одна из новых уловок — звонки якобы от имени фонда “Россия” или Пенсионного фонда с сообщением о “перерасчёте пенсии”. Жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения нужно назвать личные данные или даже перевести “страховой взнос” на счет мошенников. Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять “официальным” звонкам», — сказал он РИА Новости.