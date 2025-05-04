— Все это выглядит как фарс. В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него ее идейных последователей — боевиков ВСУ, не скрывающих своих нацистских взглядов, — цитирует парламентария РИА Новости.