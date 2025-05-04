Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал фарсом парад в Лондоне, который посвящен 80-летию Победы над нацистской Германией.
Министр обороны Великобритании Джон Хили до этого сообщил, что украинские бойцы вместе с британскими военнослужащими будут участвовать в лондонском параде в честь 80-летия Победы.
— Все это выглядит как фарс. В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него ее идейных последователей — боевиков ВСУ, не скрывающих своих нацистских взглядов, — цитирует парламентария РИА Новости.
Он отметил, что Запад долгие годы намерено взращивал на Украине зерна нацизма, чтобы потом использовать «зомбированных западной пропагандой» украинцев против РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 мая отреагировала на участие Вооруженных сил Украины в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
Западные страны продолжают пытаться фальсифицировать историю Второй мировой войны. На это обратил внимание депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.