В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» проходит в центре Вашингтона, шествие, которое было согласовано городскими властями впервые за шесть лет, началось возле Белого дома.
Около сотни участников мероприятия идут организованной группой. Они направились в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее.
Их сопровождают полицейские, которые охраняют общественный порядок, и музыкальный оркестр. В руках участники «Бессмертного полка» держат транспаранты и портреты родственников.
Одной из тех, кто находится в колонне, стала Елена Горбатюк-Магами, которая рассказала, почему присоединилась к акции.
«Я приехала сегодня из штата Вирджиния. А сама я из Москвы… Чтобы правда была за нами. И мы победим», — сказала женщина, слова которой приводит РИА Новости. ria.ru/
Кроме того, она отметила, что в ближайшее время собирается направиться в Москву, где также намерена участвовать в праздничных мероприятиях.
Напомним, 3 мая в Пекине по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 тыс. человек. Среди собравшихся были граждане РФ и других стран СНГ в возрасте от 6−7 до 70−80 лет. Колонну возглавил посол России в КНР Игорь Моргулов, который шёл с портретом отца.