В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»

Напомним, 3 мая в Пекине по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 тыс. человек. Среди собравшихся были граждане РФ и других стран СНГ в возрасте от 6−7 до 70−80 лет. Колонну возглавил посол России в КНР Игорь Моргулов, который шёл с портретом отца.