Юрист Пономарева: за мойку авто россияне рискуют нарваться на штраф

«Автовладельца могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Это предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Если привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей. А если мыть автомобиль на берегу водоема, то придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП)», — рассказала эксперт агентству «Прайм».