Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче: сколько придется платить нарушителям

Однако сумма штрафных санкций может быть и больше. Это произойдет в том случае, если нарушителя привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель. В этом случае придется раскошелиться на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. А за мойку авто на берегу водоема придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП).