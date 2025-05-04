Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче: сколько придется платить нарушителям

Россиян предупредили о штрафах, которые грозят на мойку автомобилей на дачных участках. С таким предупреждением в комментарии агентству «Прайм» выступила юрист Елена Пономарева.
Эксперт подчеркнула, что проводить «банные процедуры» для личного авто по закону можно только лишь в специально отведенных местах (автомойках). А вот тем, кто будет делать это на дачном участке, грозит административный штраф.
«Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей», — пояснила юрист Пономарева.
Однако сумма штрафных санкций может быть и больше. Это произойдет в том случае, если нарушителя привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель. В этом случае придется раскошелиться на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. А за мойку авто на берегу водоема придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП).
Но есть и исключения — под запрет не попадает протирание фар, стекла и регистрационных знаков обычной тряпкой.
Сайт KP.RU подробно перечислил нарушения, за которые могут оштрафовать дачников. В частности, владельцам садовых участков запрещено законом жечь на даче траву и мусор, а также выращивать целый ряд растений, например, вьюнок.