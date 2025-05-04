Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили в Крыму еще один российский самолет

Военные Великобритании помогли ВСУ организовать комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников, безэкипажных катеров и ракет. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов. Он назвал атаку украинских войск провокацией в преддверии перемирия. По его словам, в нападении присутствует явный след Британии, потому что ВСУ задействовали ракеты Storm Shadow.