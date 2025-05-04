Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили в Крыму еще один российский самолет

Украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 3 мая, сообщил, что ВСУ ликвидировали в Крыму еще один российский самолет. Об этом он заявил в своем видеообращении.
По его словам, самолет ВС России был сбит с помощью морского беспилотника. Также украинский лидер рассказал об уничтожении военных складов, передает «Газета.ру».
Как утверждает УНИАН, в ночь на 3 мая в Крыму был сбит российский самолет Су-30.
Военные Великобритании помогли ВСУ организовать комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников, безэкипажных катеров и ракет. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов. Он назвал атаку украинских войск провокацией в преддверии перемирия. По его словам, в нападении присутствует явный след Британии, потому что ВСУ задействовали ракеты Storm Shadow.
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая ликвидировали 170 украинских БПЛА. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны России. Из них 96 дронов было сбито над Крымом.