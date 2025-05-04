Депутат Госдумы рассказал о социальных выплатах к 9 Мая

Парламентарий отметил, что для тружеников тыла, совершеннолетних узников концлагерей и награжденных медалями за самоотверженный труд в годы войны предусмотрена сумма в 55 тысяч рублей. «Эти люди — не участники боевых действий, но именно они обеспечивали фронт, жили в условиях жесточайшей нехватки ресурсов и продолжали работать несмотря ни на что. К этой же категории отнесены официально признанные жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя и Сталинграда», — подчеркнул Гаврилов.