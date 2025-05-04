В России предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»: кого может коснуться эта мера

Депутат считает, что мера вполне оправдана, так как сегодня задача по обеспечению социальной защиты работников ОПК в России особенно важна, ведь они играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны и в условиях СВО трудятся в усиленном режиме. А в 2025 году, который официально объявлен Годом защитника Отечества, эта мера особенно уместна.