В России предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»: кого может коснуться эта мера

В России предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда». Но не для всех, а лишь для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, она направила соответствующее обращение в адрес министра труда Антона Котякова. Документ цитирует РИА Новости.
«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории “Ветеран труда” для специалистов ОПК», — сказано в письме.
Депутат считает, что мера вполне оправдана, так как сегодня задача по обеспечению социальной защиты работников ОПК в России особенно важна, ведь они играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны и в условиях СВО трудятся в усиленном режиме. А в 2025 году, который официально объявлен Годом защитника Отечества, эта мера особенно уместна.
Депутат предложила упростить для них присвоение звания «Ветеран труда». В частности, речь идет о том, чтобы освободить их от требования наличия ведомственных наград. Также предполагается снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
Ранее KP.RU сообщал о предложении депутатов Госдумы сделать все дни с 1 по 9 мая выходными.
Также в Госдуме сообщили, что сразу две категории граждан смогут получить повышенные пенсии уже в мае. Это люди старше 80 лет и инвалиды, им индексировали пенсии с 1 мая.