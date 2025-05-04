В Госдуме хотят упростить присвоение «Ветерана труда» для части россиян

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории “Ветеран труда” для специалистов оборонно-промышленного комплекса. Освободить их от требования наличия ведомственных наград и снизить необходимый стаж до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин», — передает РИА Новости со ссылкой на обращение главы комитета ГД.