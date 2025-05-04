ВС объяснил, как сдать комнату, когда у квартиры не один собственник

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры, сказано в определении судебной коллегии по семейным делам Верховного суда РФ, которое изучило РИА Новости.
Прецедентом стал спор между братом и сестрой из Архангельска. Они унаследовали от матери квартиру, которую оформили в долевую собственность. Брат остался жить в квартире с семьей, обещая со временем выкупить долю сестры, которая жила отдельно. Однако он затягивал с выкупом из-за других кредитов и та сдала свою комнату посторонним людям. Тогда истец обратился в суд — по его мнению, такой поступок нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В иске он указал, что вселение в квартиру посторонних лиц доставляет ему и его ребенку максимальные неудобства, а сестра таким образом пытается навредить его семье и принудить их выкупить ее долю по неосновательно завышенной стоимости.
Суды трех инстанций отклонили иск, но в итоге на сторону мужчины встал Верховный суд РФ.
«Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников… Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, одним собственником без согласия другого собственника нарушает право собственности последнего, имеющего в связи с этим право на судебную защиту», — сказано в определении.
Суд отправил дело на пересмотр, указав учесть озвученные в решении правовые позиции.