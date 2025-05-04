Аэропорты и авиакомпании подготовились к празднованию Дня Победы

«Победа» также предоставляет ветеранам бесплатные перелеты. В рамках акции ветераны, а также их сопровождающие могут оформить билеты на рейсы по внутренней маршрутной сети «Победы», а также между городами России и Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана в период с 25 апреля по 12 мая 2025 года в офисах собственных продаж, представительствах «Аэрофлота» и уполномоченных агентствах. Бесплатный перелет в одну сторону можно совершить в период с 3 по 12 мая 2025 года, а обратный рейс — в течение одного месяца с даты начала поездки.