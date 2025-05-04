JAS: в пещере на Кубани обнаружили древнейшее в Европе копьё неандертальцев

Учёные обнаружили в Мезмайской пещере, расположенной в Краснодарском крае, костяной наконечник копья, созданный неандертальцами примерно 70−80 тысяч лет назад, пишет научное издание Journal of Archaeological Science.
В поисках участвовали исследователи из Санкт-Петербурга, а также учёные из Соединённых Штатов.
Данный наконечник копья назван самым древним в Европе.
«Российские учёные из АНО “Лаборатория доистории”, Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета “ЛЭТИ” при участии американских коллеги из Техасского университета нашли древнейшийв Европе костяной наконечник копья», — говорится в публикации.
Длина наконечника копья составляет девять сантиметров. Он был вырезан из кости бизона, были использованы орудия из камня. В материале отмечается, что неандертальцы закрепили наконечник природной смолой.
«Этот наконечник — прямое доказательство их способности к стратегическому мышлению», — заявили учёные.
Исследователи отметили, что на наконечнике копья есть следы ударов. Их выявил микроскопический анализ.
Мезмайская пещера является археологическим памятником, она находится в Апшеронском районе Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что британские учёные выяснили, что неандертальцы умели печь лепёшки. Блюдо было обнаружено в пещерах на севере Ирака, ему около 70 тысяч лет.