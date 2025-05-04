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Чемпионка по художественной гимнастике Борисова мечтает выступить под рэп

Спортсменка считает, что когда-нибудь уговорит тренеров использовать в её номере рэп-музыку.

Источник: Аргументы и факты

Российская художественная гимнастка Мария Борисова, которая является абсолютной чемпионкой России в этом виде спорта, заявила, что желает когда-нибудь исполнить номер на ковре под рэп.

Журналисты спросили спортсменку, под какую музыку она хотела бы выступить в будущем.

«Рэп. Я не знаю, когда, но когда-нибудь в моей карьере, я думаю, что уговорю тренеров на рэп», — сказала гимнастка.

Борисова победила первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике в личном многоборье, набрав 116,80 балла.

Напомним, Мария Борисова стала абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике в феврале.

Также сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и тренер сборной Китая по этому виду спорта Анастасия Близнюк заявила, что в китайский социальных сетях она популярнее актрисы Анджелины Джоли.