Чемпионка по художественной гимнастике Борисова мечтает выступить под рэп

Российская художественная гимнастка Мария Борисова, которая является абсолютной чемпионкой России в этом виде спорта, заявила, что желает когда-нибудь исполнить номер на ковре под рэп.
Журналисты спросили спортсменку, под какую музыку она хотела бы выступить в будущем.
«Рэп. Я не знаю, когда, но когда-нибудь в моей карьере, я думаю, что уговорю тренеров на рэп», — сказала гимнастка.
Борисова победила первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике в личном многоборье, набрав 116,80 балла.
Напомним, Мария Борисова стала абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике в феврале.
Также сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и тренер сборной Китая по этому виду спорта Анастасия Близнюк заявила, что в китайский социальных сетях она популярнее актрисы Анджелины Джоли.