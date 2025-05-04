Ученые установили, что идет за смертью

Ученые выяснили, что человек не умирает до конца, и его жизнь продолжается после физической смерти. Но ряд экспертов относится к этой гипотезе негативно. Об этом написало информационное агентство «Кулик».
До сих пор смерть вызывает множество вопросов как у ученых, так и у простых людей. Мнения по данной теме тоже разные. Некоторые считают, что умерший продолжает существовать в иной форме.
В то же время церковь утверждает, что жизнь души является вечной, просто она идет дальше в идеальном состоянии, свободном от тела.
Но ни научные доказательства существования души, ни факты перерождения пока не подтверждены, сказано в статье.
Согласно учению Церкви, Бог посылает человечеству знаки перед концом света. О них рассказал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Суздаль отец Павел Ковалев. По его словам, только внимательные христиане могут распознать знаки свыше. Он отметил, что Бог посылает сигналы не для того, чтобы напугать людей, а для пробуждения их совести.