Ученые установили, что идет за смертью

Согласно учению Церкви, Бог посылает человечеству знаки перед концом света. О них рассказал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Суздаль отец Павел Ковалев. По его словам, только внимательные христиане могут распознать знаки свыше. Он отметил, что Бог посылает сигналы не для того, чтобы напугать людей, а для пробуждения их совести.