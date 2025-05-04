Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ

По словам врача, масло чёрного тмина является многофункциональным средством с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Основной компонент масла — тимохинон, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также в состав масла входят жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины, влияющие на иммунитет.