Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«Для профилактики ОРВИ масло (черного тмина — ред.) применяют в сезон простуд. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит — курсами по рекомендации врача. При диабете и гиперлипидемии масло можно применять как дополнение к диете», — сказала Тен.
По словам врача, масло чёрного тмина является многофункциональным средством с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Основной компонент масла — тимохинон, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также в состав масла входят жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины, влияющие на иммунитет.
«Масло обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Исследования in vitro и на животных показывают, что тимохинон подавляет выработку провоспалительных медиаторов. Это делает масло перспективным при артритах, астме и кожных воспалениях. Антиоксидантная активность помогает замедлять окислительный стресс, связанный со старением и нейродегенеративными заболеваниями», — отметила Тен.
Однако масло не рекомендуется употреблять детям младше шести лет, а также беременным, людям с острыми заболеваниями ЖКТ и после трансплантации органов.