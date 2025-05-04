Врачи назвали самую вредную утреннюю привычку, вызывающую рак

Курильщики часто начинают день с сигареты. В таком случае вредная привычка становится смертоносной. Об этом сообщили врачи в Великобритании.
Проведенный опрос показал, что 42 процента курящих берут сигарету в первые 30 минут после пробуждения. В результате у них повышается уровень табачного канцерогена в крови, предупредили медики. Это в несколько раз увеличивает риск рака легких, полости рта, пищевода, поджелудочной железы и других форм онкологии.
Исследование показало, что у покуривших хотя бы через час после пробуждения интоксикация в два раза ниже, чем у самых торопливых.
Специалисты порекомендовали отучиться от утренних сигарет, а лучше — совсем отказаться от вредной привычки, передает издание «Доктор Питер».
Электронные сигареты, которые многие считают безопасной альтернативой курению, представляют скрытую угрозу для окружающих. Врач Александра Филева объяснила, что аэрозоль от вейпов содержит токсичные вещества. Риски пассивного вейпинга не во всем совпадают с рисками от пассивного курения обычных сигарет, но требуют повышенного внимания.