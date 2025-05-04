Врачи назвали самую вредную утреннюю привычку, вызывающую рак

Проведенный опрос показал, что 42 процента курящих берут сигарету в первые 30 минут после пробуждения. В результате у них повышается уровень табачного канцерогена в крови, предупредили медики. Это в несколько раз увеличивает риск рака легких, полости рта, пищевода, поджелудочной железы и других форм онкологии.