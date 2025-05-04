NatComms: температура выше 38 градусов усиливает активность сперматозоидов

Температура выше 38° по шкале Цельсия заставляет сперматозоиды человека и млекопитающих менять плавные движения на резкие и хаотичные, что является важным фактором для проникновения в яйцеклетку, следует из исследования учёных из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США).
Их работу опубликовал научный журнал Nature Communications (NatComms).
Учёные пытались понять, почему зачатие происходит, несмотря на высокую температуру женского репродуктивного тракта.
Они обнаружили, что при температуре выше 38 активируется белок CatSper, присутствующий в мужских половых клетках, что резко усиливает их активность.
Напомним, ранее преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, врач Марина Рудакова рассказала журналистам, что активность сперматозоидов может снижаться на 35% вследствие длительного приёма парацетамола и ибупрофена. Она уточнила, что нельзя утверждать, что это происходит только из-за употребления указанных препаратов.
Также сообщалось, что в январе 2024 года стало известно об исследовании учёных Калифорнийского университета, которые пришли к выводу, что качество и количество сперматозоидов может зависеть от бактерий, обитающих в сперме.