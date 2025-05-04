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WP: реализация сделки по минералам сопряжена с серьёзными трудностями

Компании из США могут «настороженно» относиться к нефти и газу Украины.

Источник: Аргументы и факты

Реализация сделки по украинским ресурсам связана с «серьёзными трудностями», пишет The Washington Post.

В материале сказано, что речь идёт о «логистических и экономических преградах».

Помимо этого, сделка «едва ли быстро даст плоды». По словам экспертов, мнение которых приводит американское издание, поставки титана, графита, а также лития «начнутся в отдалённом будущем». Кроме того, ограничены «перспективы нефтегазовой отрасли».

Эксперт в области энергетики из Техасского университета Бен Кэхилл выразил мнение, что компании из Соединённых Штатов могут «настороженно» относиться к украинским нефти и газу.

«Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность работать по всему миру, сочтут Украину конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — сказал он.

Бывшая сотрудница министерства энергетики Эшли Замволт-Форбс добавила, что американская сторона с «трудом» отыскивает денежные средства даже «на разведку природных ископаемых в США, Канаде и Австралии».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Украина подписали сделку о природных ресурсах.