Депутат ГД Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда»

Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Она направила соответствующее письмо главе Министерства труда и социального развития Антону Котякову.
Парламентарий отметила, что в условиях проведения спецоперации сотрудники ОПК работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную поставку оружия для нужд ВС РФ. В нынешних геополитических условиях очень важно обеспечить соцзащиту работников оборонных предприятий, подчеркнула Лантратова.
В этой связи она предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК — освободить их от требования наличия ведомственных наград и уменьшить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
По мнению депутата, данная мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту России, передает РИА Новости.
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