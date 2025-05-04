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Депутат ГД Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда»

Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Она направила соответствующее письмо главе Министерства труда и социального развития Антону Котякову.

Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Она направила соответствующее письмо главе Министерства труда и социального развития Антону Котякову.

Парламентарий отметила, что в условиях проведения спецоперации сотрудники ОПК работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную поставку оружия для нужд ВС РФ. В нынешних геополитических условиях очень важно обеспечить соцзащиту работников оборонных предприятий, подчеркнула Лантратова.

В этой связи она предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК — освободить их от требования наличия ведомственных наград и уменьшить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

По мнению депутата, данная мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту России, передает РИА Новости.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что для российских пенсионеров нужно ввести Единую социальную карту. Подробнее об этой инициативе и какие существуют общефедеральные льготы для пенсионеров — в материале «Вечерней Москвы».