Онищенко назвал главный симптом холеры

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дисфункция кишечника является главным симптомом холеры, во время болезни организм начинает страдать от обезвоживания, поэтому его лечат регидрационными смесями, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Это дисфункция кишечника, это обезвоживание организма, и организм умирает, погибает от обезвоживания, резко. Лечим мы холеру регидрационными смесями. То есть мы восполняем жидкость, специальная есть рецептура приготовления этой жидкости, там была соль — с тем, чтобы водно-солевой баланс в организме не нарушился, чтобы не произошло полное обезвоживание, которое приведет к остановке сердца», — рассказал Онищенко.
Он добавил, что в борьбе с холерой также помогают антибиотики.
В России специалисты умеют ее лечить, отметил собеседник агентства. «А боязнь ее — она способствует, она работает на холеру, а вот разумное и правильное поведение (помогает — ред.)», — отметил Онищенко.