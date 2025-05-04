Вильфанд предупредил, что в пяти округах России ожидаются сильные дожди

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в пяти регионах страны ожидаются сильные дожди. Речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
— В Коми пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра составят до 22 метров в секунду. В центре европейской РФ, прежде всего в Калужской и Московской областях прогнозируют сильный дождь, грозу, ветер до 15−17 метров в секунду, — рассказал он ТАСС.
По его словам, в начале следующей недели в Краснодарском и в Ставропольском краях пройдут интенсивные дожди, но температура будет комфортной. В Сибирском федеральном округе, особенно в Тыве, осадки выпадут не только в виде дождя, но и в виде снега.
Представители столичного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ уточнили, что сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в период с 3 по 5 мая.
При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве прогнозируется кратковременное потепление, за которым последует похолодание к середине мая. Эксперт отметил, что температура воздуха вернется к климатическим нормам в середине месяца.