Президент Кубы отправляется в Россию на празднование юбилея Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес вылетает в Россию на празднование 9 Мая. Он назвал большой честью участие в праздновании 80-летия Победы на Красной площади в Москве. Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети X.