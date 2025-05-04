Доцент Иванова-Швец: пенсия рискует уменьшиться из-за переезда

Размер пенсии в России может уменьшиться при определенных обстоятельствах, в частности, из-за смены места жительства. Кроме того, сумма может сократиться ввиду неточно указанного стажа либо неверного расчета при назначении выплат. Об этом рассказала преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.