Кинолог рассказал об устаревшем мифе о доминировании собак

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мнение о том, что хозяин должен объяснять собаке, кто в доме главный, иначе она начнёт доминировать, является устаревшим мифом, отношения человека и питомца устроены по-другому, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Это старый миф, который периодически приходится развенчивать кинологам. Если кратко, теория доминирования появилась в прошлом веке благодаря исследователю Дэвиду Мичу, который изучал поведение волков в дикой природе. Он сделал не совсем верный вывод о том, что волкам присущи доминирование и конкуренция», — сказал Голубев.
«Позже он пересмотрел свои взгляды и признал, что волчьи отношения намного сложнее и больше напоминают семейные. Но было поздно — теория уже успела распространиться среди владельцев собак и даже кинологов», — добавил президент РКФ.
Он отметил, что собаки действительно могут демонстрировать доминирование среди сородичей, но не с человеком, который относится к другому биологическому виду. Кинолог подчеркнул, что сегодня питомцы сильно отличаются от диких волков, демонстрируют привязанность к людям и зависят от человека.
Кроме того, по словам Голубева, теория доминирования предполагает борьбу за ресурсы в дикой природе. Но у домашней собаки, которую ответственный хозяин никогда не оставит голодной, без воды и без крова, такой необходимости нет. Питомец может выпрашивать лакомство со стола или уютное место на кровати рядом с хозяином, но такое поведение больше напоминает ребёнка, рассказал кинолог.
«Некоторые владельцы иногда приводят доводы, что их собака агрессивно защищает игрушки или еду, а также проявляет садки (имитация полового акта). Однако это не всегда признаки доминирования. Например, питомец может охранять игрушку во время игры. Еду — если нарушается его личное пространство», — объяснил он.
Любая ярко выраженная агрессия животного имеет причины, например, питомец может быть напуган, у него может что-то болеть. Если собака демонстрирует агрессию в других случаях, может понадобиться грамотная корректировка поведения со специалистом, предупредил Голубев.
Что касается садок, они чаще всего возникают из-за эмоционального перевозбуждения, стресса и характерны как для кобелей, так и для сук, рассказал президент РКФ.
Он предупредил, что отношения собаки и человека сложно сравнить с чем-то, но больше всего взаимодействие хозяина и питомца похоже на партнёрские отношения или связь родителя и маленького ребёнка.
Распространение теории доминирования привело даже к серьёзным проблемам, посетовал Голубев. Многие хозяева, по его словам, до сих пор считают, что животное должно их бояться, что приводит к жестокому обращению и проблемам в дрессировке. Собака не должна испытывать страх, а отношения между хозяином и питомцем должны строиться на любви, дружбе и доверии, а не на попытках доказать и без того преданному питомцу, кто главный, заключил кинолог.