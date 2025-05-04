Кинолог рассказал об устаревшем мифе о доминировании собак

Распространение теории доминирования привело даже к серьёзным проблемам, посетовал Голубев. Многие хозяева, по его словам, до сих пор считают, что животное должно их бояться, что приводит к жестокому обращению и проблемам в дрессировке. Собака не должна испытывать страх, а отношения между хозяином и питомцем должны строиться на любви, дружбе и доверии, а не на попытках доказать и без того преданному питомцу, кто главный, заключил кинолог.