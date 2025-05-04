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Президент Кубы отправляется в РФ на торжества по случаю 80-летия Победы

Мигель Диас-Канель заявил, что это честь.

Источник: Аргументы и факты

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил, что отправляется в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

Он подчеркнул, что визит также связан с 65-летием восстановления дипломатических отношений между двумя государствами.

«Через несколько часов мы будем в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между нашими двумя странами», — написал президент Кубы.

Заявление обнародовано в соцсети X*.

«Куба будет присутствовать на Красной площади 9 мая. Это честь», — заявил Мигель Диас-Канель.

Ранее сообщалось, что российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обсудили развитие сотрудничества двух стран.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.