Президент Кубы отправляется в РФ на торжества по случаю 80-летия Победы

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил, что отправляется в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
Он подчеркнул, что визит также связан с 65-летием восстановления дипломатических отношений между двумя государствами.
«Через несколько часов мы будем в дорогой России, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между нашими двумя странами», — написал президент Кубы.
Заявление обнародовано в соцсети X*.
«Куба будет присутствовать на Красной площади 9 мая. Это честь», — заявил Мигель Диас-Канель.
Ранее сообщалось, что российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обсудили развитие сотрудничества двух стран.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.