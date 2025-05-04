Детский рисунок короля Чарльза с тайным посланием выставлен на аукцион

Детский рисунок короля Чарльза с его подписью будет выставлен на аукцион в июле. Об этом информирует издание Daily Mail.
Сообщается, что рисунок, на котором изображена парусная лодка класса Dragon, был сделан девятилетним Чарльзом в 1957 году во время учебы в школе Чеам и подарен учительнице Стелле Джек.
При этом рисунок представляет собой своего рода тайное послание, так как ученики этой школы дали учительнице прозвище «Дракон».
Семья Джек продала рисунок в 2024 году за 1500 фунтов стерлингов. При этом начальная его цена на аукционе составляет 16000 фунтов стерлингов, что эквивалентно почти двум миллионам рублей.
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