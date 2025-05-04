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Мошенники крадут деньги с карты под предлогом первого свидания: Вот в чем подвох

В МВД предупредили о краже денег под предлогом покупки билетов для свидания.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты крадут деньги с карт россиян под предлогом покупки билетов на посещение культурных мероприятий на первом свидании. О нюансах мошеннической схемы пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Сообщается, что на удочку попадаются молодые люди, которые знакомятся с девушками в сети. После непродолжительной переписки девушка предлагает встретиться, причем провести свидание в театре, кино или на каком-то другом культурном мероприятии. Девушка утверждает, что у нее уже есть билет на это мероприятие и отправляет молодому человеку ссылку, по которой он якобы может купить билет для себя, выбрав место рядом с ней.

Пройдя по ссылке, жертва сталкивается с якобы техническими проблемами при покупке билета и обращается в «службу поддержки», где ему предлагают ввести данные своей карты якобы для возврата денег. Так мошенники снимают все средства с карты жертвы.

«Потом на связь перестают выходить как новая знакомая, так и “специалист из службы поддержки”», — объяснили в МВД.

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