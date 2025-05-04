Мошенники крадут деньги с карты под предлогом первого свидания: Вот в чем подвох

Сообщается, что на удочку попадаются молодые люди, которые знакомятся с девушками в сети. После непродолжительной переписки девушка предлагает встретиться, причем провести свидание в театре, кино или на каком-то другом культурном мероприятии. Девушка утверждает, что у нее уже есть билет на это мероприятие и отправляет молодому человеку ссылку, по которой он якобы может купить билет для себя, выбрав место рядом с ней.