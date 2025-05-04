Синоптик предупредил о повышении уровня рек во многих регионах РФ

«В Архангельской области, Карелии на реках Онеге, Ваймуге будет превышение опасной отметки», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что в Коми поднимается уровень воды на реке Вишере, а в Костромской области — на Ветлуге и Унже. В Пермском крае на реках Чусовой и Яйве опасная отметка сохранится до 5 мая.