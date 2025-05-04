Россиянам назвали 5 причин, из-за которых может уменьшиться пенсия

Среди основных причин: переход в статус работающего пенсионера (что лишает региональных доплат), взыскание долгов через суд, перерасчёт из-за ошибок в стаже, переезд в другой регион с иными социальными нормативами, а также потеря права на доплаты за иждивенцев.