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Россиянам назвали 5 причин, из-за которых может уменьшиться пенсия

Размер пенсии может уменьшаться. Эксперт Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Плеханова перечислила ключевые ситуации, приводящие к уменьшению выплат. Об этом пишет «Прайм».

Источник: Life.ru

Среди основных причин: переход в статус работающего пенсионера (что лишает региональных доплат), взыскание долгов через суд, перерасчёт из-за ошибок в стаже, переезд в другой регион с иными социальными нормативами, а также потеря права на доплаты за иждивенцев.

Особое внимание специалист уделила работающим пенсионерам: их совокупный доход часто превышает прожиточный минимум, автоматически отменяя социальные надбавки. Также отмечается риск снижения выплат после камеральной проверки — если ПФР обнаружит завышение стажа или другие некорректные данные при первоначальном назначении пенсии.

Ранее россиянам назвали законные способы удвоить пенсию. Профессор объяснил, что для увеличения выплат придётся работать дольше.