Ким Чен Ын объявил о необходимости замены бронетехники новейшими танками

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР следует заменить запасы бронетехники новейшими танками, информирует ЦТАК.
Заявление прозвучало в ходе визита на ведущий танкостроительный завод страны. Ким Чен Ын проинспектировал предприятие.
«Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущего танкостроительного завода. Ким Чен Ын осмотрел разные места завода, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий», — говорится в публикации.
По словам Ким Чен Ына, замена бронетехники новейшими боевыми машинами является «важнейшим вопросом в модернизации сухопутных войск».
Кроме того, он заявил, что следует точно формулировать «военную функцию и роль танков в современных конфликтах и направления их развития».
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын назвал героями участников операции в Курской области из КНДР.