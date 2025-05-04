DM: на аукцион выставят детский рисунок Карла III с ироничным посланием

В 1957 году Чарлз подарил Стелле Джек эту картину. В 2024 году её семья решила продать рисунок. Изображение выкупил Роберт Янг, который отдал за него 1500 фунтов стерлингов. Рисунок выставят на аукцион в июне 2025 года.