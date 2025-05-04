DM: на аукцион выставят детский рисунок Карла III с ироничным посланием

Детский рисунок британского короля Карла III с оставленным на нём ироничным посланием будет выставлен на аукционе за 16 тыс. фунтов стерлингов, сообщила газета Daily Mail (DM).
Принц Чарлз нарисовал картину, когда учился в школе Чеам. На нём изображена парусная лодка класса Dragon.
Рисунок представляет собой ироничную аллюзию на прозвище, данное Стелле Джек, которая являлась наставницей молодого принца. Учащиеся Чеама называли женщину «драконом».
В 1957 году Чарлз подарил Стелле Джек эту картину. В 2024 году её семья решила продать рисунок. Изображение выкупил Роберт Янг, который отдал за него 1500 фунтов стерлингов. Рисунок выставят на аукцион в июне 2025 года.
Напомним, в октябре 2022 года шотландский аукционный дом Bonhams провел торги, где продавалась репродукция с акварели, написанной Карлом III до его коронации. Финальная цена составила 5737,50 фунтов. Покупателем выступил анонимный британский коллекционер.